Удар по "Епіцентру": скільки людей залишаються зниклими безвісти

Фахівці продовжують пошукові роботи на місці обстрілу "Епіцентру" у Харкові. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Про це "Суспільному" сказав керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Є два тіла, які ми вилучили. Очікуємо, що буде знайдене співпадіння з матеріалами ДНК близьких", – зауважив він.

За словами Болвінова, ймовірно, розбір завалів гіпермаркету сьогодні завершать. Тоді й буде зрозуміла остаточна кількість жертв.

Як повідомлялося, внаслідок авіаударів по "Епіцентру" станом на 29 травня відомо про 19 загиблих та 54 поранених.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав свіжі кадри з місця обстрілу "Епіцентру".

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