Удар по "Епіцентру" у Харкові: кількість постраждалих зросла (фото)

Ворог продовжує тероризувати українців.
Росіяни вдень 25 травня вдарили по "Епіцентру" у Харкові. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу.
Про це повідомила ДСНС.
Попередньо, внаслідок авіаударів є 2 загиблих. На жаль, у Харківській ОВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до 33 осіб.
"Гасіння пожежі триває", – підсумували у службі.
Нагадаємо, співробітники ДСНС борються з наслідками обстрілу будівельного гіпермаркету в Харкові. Постраждало щонайменше 24 людини, ще 2 – загинули.
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