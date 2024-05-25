Удар по "Епіцентру" у Харкові: кількість постраждалих зросла (фото)

Росіяни вдень 25 травня вдарили по "Епіцентру" у Харкові. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу.

Про це повідомила ДСНС.

Наслідки обстрілу "Епіцентру" у Харкові

Попередньо, внаслідок авіаударів є 2 загиблих. На жаль, у Харківській ОВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до 33 осіб.

Наслідки обстрілу "Епіцентру" у Харкові

"Гасіння пожежі триває", – підсумували у службі.

Наслідки обстрілу "Епіцентру" у Харкові

Нагадаємо, співробітники ДСНС борються з наслідками обстрілу будівельного гіпермаркету в Харкові. Постраждало щонайменше 24 людини, ще 2 – загинули.

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