Удар по “Епіцентру” у Харкові: яку бомбу застосувала Росія і що відомо про постраждалих — речник прокуратури

Працівники прокуратури вилучили сервери з відеокамер цього торговельного центру, щоб з’ясувати, яка кількість людей перебувала всередині.

Російська терористична армія завдала удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові авіаційним боєприпасом УМПБ Д-30. Вибух призвів до пожежі, внаслідок якої кількість постраждалих може збільшитися.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, пожежа після обстрілу торговельному центру на Салтівці була потужною, оскільки загорілися лакофарбові вироби, дерев’яні вироби, обшивка магазину та інші товари, які були всередині.

“Виник сильний їдкий дим, який огорнув весь величезний торговельний центр, внаслідок чого, на жаль, кількість загиблих і травмованих, ймовірно, буде збільшуватися. Тобто фактично від самого вибуху постраждали люди, є загиблі, і ще сама пожежа посилила наслідки цього воєнного злочину і ми готуємося до дуже серйозних наслідків”, - зазначив речник прокуратури.

Дмитро Чубенко повідомив, що працівники прокуратури вилучили сервери з відеокамер цього торговельного центру, щоб з’ясувати, яка кількість людей перебувала всередині.

“Через дуже сильну пожежу ми розуміємо, що тіла будуть дуже сильно понівечені, можливо від них не залишиться зовсім нічого. І наявність відео, що люди були в торголвельному центрі, буде підтвердженням того, що людина була там, і це дасть якесь розуміння картинки наслідків цього воєнного злочину", - зазначив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ОСТАННЯ ІНФОРМАЦІЯ з Харкова!!! Удар по "Епіцентру", де були СОТНІ людей! Що відбувається на місці"

Нагадаємо, після ракетного удару РФ по гіпермаркету "Епіцентр" Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати достатню кількість ППО.

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