Удар по головному судноремонтному заводу у Криму: експерт розповів, що задумали українські військові

Попри це, росіяни можуть продовжити провокації у Чорному морі.

В окупантів різко поменшало можливостей обстрілювати Україну ракетами "Калібр". Все через атаку ЗСУ по заводу"Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Таку думку висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Він наводить як приклад звіт ISW, за даними якого завод "Залив" планував побудувати 14 бойових кораблів, призначених для ЧФ у період з 2016 по 2021 рік, серед яких вісім - проекту 22800 "Каракурт". Саме один з цих кораблів був пошкоджений 4 листопада, але ступінь його пошкоджень наразі не зрозумілий.

"Загалом, це не означає, що тепер у росіян різко стало менше можливостей обстрілювати Україну ракетами "Калібр". Хоча б тому, що своє ракетоносне "ядро", яке використовувалось для ракетних ударів – два фрегати проекту 11356, три корвети проекту 21631 "Буян-М" та чотири субмарини проекту 636.6 - станом на 2 листопада 2023 року росіяни тримали в Новоросійську (про що свідчать супутникові знімки у відкритому доступі", - пояснює експерт.

Прикметно, що Каракуртів", які стояли на заводі "Залив" наразі немає в строю Чорноморського флоту РФ.

"Нюанс в тому, що кораблі проекту "Каракурт" на заводі "Залив" окупанти планували використати для формування так званого "Азовського військово-морського району" в тимчасово окупованому Маріуполі, і саме "Каракурти" мали бути "ядром" цієї флотилії", - додає Киричевський.

Перетворити Крим на "зону закритого доступу".

Як вважає експерт, усе вище свідчить про те, що наші військові хочуть перетворити тимчасово окупований Крим та навколишні води Чорного моря на суцільну "зону закритого доступу".

"Акцент на ударах саме по судноремонтних потужностях може вказувати на задум наших військових перетворити тимчасово окупований Крим та навколишні води Чорного моря на суцільну "зону закритого доступу" для надводних кораблів Чорноморського флоту РФ, щоб ті фізично не могли перешкоджати торговельному судноплавству в порти "Великої Одеси". Ну, і щоб стартовий район для пусків "Калібрів" розміщувався якомога далі від наших берегів", - розповідає він.

Попри це, росіяни можуть продовжити провокації, зокрема, із скиданням донних авіаційних мін типу МДМ-3 зі своїх літаків на маршрут прямування суден у наші чорноморські порти.

Що відомо про атаку ЗСУ у Керчі

Ввечері 4 листопад ЗСУ завдали успішних ударів по російській морській та портовій інфраструктурі на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

Атакований в окупованій Керчі російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс". Судно ще не було взяте до складу флоту.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.