Удар по готелю у Кривому Розі: є загиблі та поранені (фото)

Російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель у Кривому Розі, спричинивши пожежу.
Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу ввечері 5 березня вже відомо про загиблих
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"На жаль, у Кривому Розі є загиблий. Це 53-річний чоловік. Постраждалих троє. Всі ушпиталені. Двоє – "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості", - повідомив він.
Пізніше Лисак уточнив, що загинули двоє людей. Госпіталізовано вже семеро.З них четверо – у тяжкому стані.
За інформацією ДСНС, російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши пожежу. Вдалося врятувати 14 людей.
Внаслідок удару було зруйновано сходову клітину, тому під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці трагедії.
Раніше експерти оцінили ймовірність масштабного ракетного удару по Україні.
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