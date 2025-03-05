Удар по готелю у Кривому Розі: є загиблі та поранені (фото)

Російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель у Кривому Розі, спричинивши пожежу.

Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу ввечері 5 березня вже відомо про загиблих

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, у Кривому Розі є загиблий. Це 53-річний чоловік. Постраждалих троє. Всі ушпиталені. Двоє – "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості", - повідомив він.

Пізніше Лисак уточнив, що загинули двоє людей. Госпіталізовано вже семеро.З них четверо – у тяжкому стані.

За інформацією ДСНС, російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши пожежу. Вдалося врятувати 14 людей.

Внаслідок удару було зруйновано сходову клітину, тому під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці трагедії.

Фото: ДСНС

Раніше експерти оцінили ймовірність масштабного ракетного удару по Україні.

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