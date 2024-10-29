Удар по харківському Держпрому: поліція повідомила про збільшення кількості постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок удару по будівлі Держпрому у Харкові зросла до 9 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

У повідомленні вказується, що серед постраждалих є поліцейський, який перебував на чергуванні.

"За попередніми даними, постраждали п’ятеро чоловіків і чотири жінки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка національного значення – харківський Держпром.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ готує новий плацдарм на Харківщині.

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