Удар по харківському Держпрому: поліція повідомила про збільшення кількості постраждалих

Серед постраждалих — поліцейський.
Кількість постраждалих внаслідок удару по будівлі Держпрому у Харкові зросла до 9 осіб.
Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.
У повідомленні вказується, що серед постраждалих є поліцейський, який перебував на чергуванні.
"За попередніми даними, постраждали п’ятеро чоловіків і чотири жінки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка національного значення – харківський Держпром.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ готує новий плацдарм на Харківщині.
Читайте також: