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Удар по харківському Держпрому: поліція повідомила про збільшення кількості постраждалих

Удар по харківському Держпрому: поліція повідомила про збільшення кількості постраждалих

У Харкові зросла кількість постраждалих / Фото: ДСНС

Серед постраждалих — поліцейський.

Кількість постраждалих внаслідок удару по будівлі Держпрому у Харкові зросла до 9 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

У повідомленні вказується, що серед постраждалих є поліцейський, який перебував на чергуванні.

"За попередніми даними, постраждали п’ятеро чоловіків і чотири жінки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка національного значення – харківський Держпром.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ готує новий плацдарм на Харківщині.

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