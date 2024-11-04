Удар по Харкову: Терехов повідомив про нові місця влучань

Російські загарбники напередодні ввечері здійснили чергову терористичну атаку на Харків, завдавши ударів авіаційними бомбами по житлових кварталах міста.

Один з прольотів стався поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста, повідомив очільник Ігор Терехов.

Він зазначив, що наразі інформація про постраждалих нема.

"За попередньою інформацією там без постраждалих, вибиті шибки. На місці працюють усі відповідні служби", - Терехов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині росіяни обстріляли карету "швидкої".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія наростила виробництво безпілотників.

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