ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Удар по Яровій, де людям видавали пенсії: кількість загиблих зросла, що про них відомо

Авіаудар Росії вбив 24 мирних жителів на Донеччині, більшість — літні люди.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Яровій

Удар по Яровій / © Національна поліція України

Зросла кількість жертв від жорстокого авіаудару по селі Ярова на Донеччині, де окупанти скинули авіабомбу на людей, що отримували пенсії. Станом на 18:30 відомо про 24 загиблих і 19 поранених.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

Слідчі та криміналістична лабораторія працюють над ідентифікацією тіл. Вже ідентифіковано 20 загиблих, з них:

  • 15 жінок (54-79 років),

  • 9 чоловіків (53-87 років).

Серед поранених:

  • 5 чоловіків, віком 50-79 років,

  • 14 жінок — від 38 до 72 років.

У них діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення, переломи. Постраждалих доставили до лікарень Словʼянська, Краматорська і Лимана.

Удар по Яровій_5 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Удар по Яровій_3 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Удар по Яровій_4 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Удар по Яровій_1 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Удар по Яровій_2 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про російський удар авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. РФ завдала удару в той момент, коли людям видавали пенсії.

Європейські дипломати також відреагували на атаку.

Удар по Яровій_4 / © МВС

© МВС

Удар по Яровій_4 / © МВС

© МВС

Удар по Яровій_2 / © МВС

© МВС

Удар по Яровій_1 / © МВС

© МВС

Удар по Яровій_3 / © МВС

© МВС

Удар по Яровій_5 / © МВС

© МВС

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie