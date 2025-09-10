- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по Яровій, де людям видавали пенсії: кількість загиблих зросла, що про них відомо
Авіаудар Росії вбив 24 мирних жителів на Донеччині, більшість — літні люди.
Зросла кількість жертв від жорстокого авіаудару по селі Ярова на Донеччині, де окупанти скинули авіабомбу на людей, що отримували пенсії. Станом на 18:30 відомо про 24 загиблих і 19 поранених.
Про це передає пресслужба Нацполіції.
Слідчі та криміналістична лабораторія працюють над ідентифікацією тіл. Вже ідентифіковано 20 загиблих, з них:
15 жінок (54-79 років),
9 чоловіків (53-87 років).
Серед поранених:
5 чоловіків, віком 50-79 років,
14 жінок — від 38 до 72 років.
У них діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення, переломи. Постраждалих доставили до лікарень Словʼянська, Краматорська і Лимана.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про російський удар авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. РФ завдала удару в той момент, коли людям видавали пенсії.
Європейські дипломати також відреагували на атаку.