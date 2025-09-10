Удар по Яровій, де людям видавали пенсії: кількість загиблих зросла, що про них відомо

Удар по Яровій / © Національна поліція України

Зросла кількість жертв від жорстокого авіаудару по селі Ярова на Донеччині, де окупанти скинули авіабомбу на людей, що отримували пенсії. Станом на 18:30 відомо про 24 загиблих і 19 поранених.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

Слідчі та криміналістична лабораторія працюють над ідентифікацією тіл. Вже ідентифіковано 20 загиблих, з них:

15 жінок (54-79 років),

9 чоловіків (53-87 років).

Серед поранених:

5 чоловіків, віком 50-79 років,

14 жінок — від 38 до 72 років.

У них діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення, переломи. Постраждалих доставили до лікарень Словʼянська, Краматорська і Лимана.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про російський удар авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. РФ завдала удару в той момент, коли людям видавали пенсії.

Європейські дипломати також відреагували на атаку.

