Удар по Яровій: російський КАБ вбив бабусю, родичі якої живуть в РФ і відмовилися від неї

Зінаїда Орлова, яка загинула під час авіаудару по Яровій. Скриншот з youtube-каналу «Свої»

У числі 25 вбитих Росією жителів села Ярова на Донеччині, які загинули від російського КАБу у черзі за пенсією, була 79-річна Зінаїда Орлова, родичі якої проживають в РФ і відмовилися від неї.

Про це повідомила українська журналістка Гаяне Авакян.

«З нею ми познайомилися у 2022 році, коли після деокупації селища приїхати туди документувати… Буквально зупинилися у воріт її розбитої хати на межі Ярової і лісу — і завели розмову. Баба Зіна зустріла нас радушно, з посмішкою. Хоча говорила про важкі для неї речі, про окупацію та обстріли. Була, не дивлячись на все, оптимісткою, і допомагала виживати ще одній бабусі, ще старшій за себе», — розповіла журналістка.

Зінаїда Орлова у 2022 році під час розмови з журналістами / © Гаяне Авакян / Facebook

Зокрема, бабуся розповідала на відео, як під час окупації сварилася з росіянами і докоряла загарбникам, навіщо вони прийшли на нашу землю.

За словами Авакян, пані Зінаїда під час розмови з журналістами з змогла зателефонувати своєму сину та онуці, які нічого не знали про її долю під час війни. Всі родичі цієї жінки проживають у Росії. Зокрема, син живе в Тюмені. Він відмовився говорити з матір’ю, незважаючи на те, що нічого не знав про її долю від початку повномасштабного вторгнення.

«Син, який вперше за час повномасштабки почув матір, сказав, що не має часу говорити. Жінка ще продовжувала говорити, що дуже сумує, обіймає і любить. Він поклав слухавку ще до цього. Сьогодні я знайшла пані Зінаїду Орлову у списках вбитих росією у Яровій в черзі за пенсією», — поділилася історією Гаяне Авакян.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про російський удар авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. РФ завдала удару в той момент, коли людям видавали пенсії.

Європейські дипломати також відреагували на атаку.