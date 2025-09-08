Удар по Кабміну: стало відомо, чим Росія пошкодила урядову будівлю

Наслідки удару по Кабміну 7 вересня / © Associated Press

Реклама

Під час нічної атаки Росії на Київ 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів України потрапила крилата ракета 9М727 комплексу «Искандер-К».

Про це повідомляє із власних джерел Defense Express.

Як стало відомо, за результатами аналізу уламків, бойова частина ракети вагою 450 кг не вибухнула,

Реклама

Пожежа на верхніх поверхах будівлі виникла через займання палива з баків ракети, а не від детонації бойової частини. Раніше повідомлялося, що під час масованого удару по українській столиці застосовувалися дрони типу «Шахед», проте в цьому випадку влучила саме оперативно-тактична крилата ракета.

Наслідки удару по Кабміну 7 вересня / © Associated Press

Наслідки удару по Кабміну 7 вересня / © Юлія Свириденко

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 7 вересня 2025 року Росія здійснила найбільшу повітряну атаку на Україну з початку війни, націлившись на Київ. Вночі було випущено 810 дронів та 13 ракет, з яких українські сили ППО знищили 751 дрон та 4 ракети. Попри це, 9 ракет і 54 дрони досягли 33 локацій, включаючи житлові райони та урядові будівлі.

Це перший випадок, коли Кабінет Міністрів України в Києві став ціллю прямого удару. Внаслідок атаки сталася пожежа на даху та верхніх поверхах будівлі в Печерському районі.

Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо осіб, серед яких молода жінка та її двомісячна дитина. Більше 40 людей отримали поранення.

Реклама