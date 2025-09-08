Удар по Кабміну: The Telegraph оцінило, про що сигналізує ця атака РФ

Удар Росії по Кабміну

Найбільша ракетно-дронова атака Росії на Україну від початку повномасштабного вторгнення — це чіткий сигнал: замість завершення війни, російський диктатор Володимир Путін готовий до її подальшої ескалації.

Про це пише The Telegraph.

Видання, зокрема, акцентувало увагу на тому, що під час останнього обстрілу була пошкоджена будівля Кабміну. Як ідеться у статті, причиною ураження могли бути уламки перехопленого безпілотника. Інше можливе пояснення — дрон міг відхилитися від курсу через роботу засобів радіоелектронної боротьби.

На думку деяких аналітиків, для Росії зараз нелогічно бити по будівлі уряду, адже президент США може засумніватися у тому, що російський диктатор Володимир Путін справді хоче завершити війну.

Видання нагадало, що після подібного удару по польському консульству в Києві президент США ухвалив рішення про постачання Україні зенітних ракет, оскільки побоювався подальшої ескалації.

У матеріалі зауважується, що актуальним залишається й питання, чи справді Росія, вдаривши по приміщенню Кабміну, хоче допустити удари українських дронів у відповідь по своїх урядових будівлях. Адже не виключено, що Україна може відповісти симетрично, якщо її політичне і військове керівництво вважатиме атаку навмисною.

На думку інших оглядачів, обстріл приміщення українського уряду — це «зважений і продуманий елемент» стратегії Путіна.

«Не думаю, що це випадковість. Це радше сигнал, що Росія має перевагу і може продовжувати ескалацію», — сказав колишній британський військовий аташе у Москві та Києві Джон Форман.

За словами Формана, війська Путіна часто підіймаються та спускаються «ескалаційними сходами», і це є свого роду елементом стратегії стримування, щоб зменшити українські удари у відповідь і послабити рішучість Заходу, а також продемонструвати військову перевагу Москви.

Однак, як зауважує The Telegraph, ескалацією слід вважати не лише удар по урядовій будівлі. Останній авіаналіт був не лише наймасованішим від початку війни, а й сьомим від червня випадком застосування понад 400 дронів одночасно. Ця тактика дедалі масштабніших хвиль атак виснажує й без того обмежені запаси українських перехоплювачів ППО.

У статті також наголошується, що Москва почала бити по енергетичній інфраструктурі, намагаючись паралізувати електромережу у холодний сезон.

«Такий підхід збігається з нещодавньою промовою Путіна, у якій він відкинув легітимність Зеленського та заявив про неможливість укласти мирну угоду з нинішнім українським урядом», — припускає видання.

В Україні сподіваються, що ця заява Путіна, а також його удари по українських містах допоможуть переконати президента США Дональда Трампа, що саме російський диктатор є головною перепоною його мирним ініціативам.

Нагадаємо, масштабна атака Росії по Києву проти ночі 7 вересня стала першою від початку великої війни, коли у столиці загинули не тільки люди, а й відбулось влучання у будівлю найвищого органу виконавчої влади України — Кабінету міністрів України.