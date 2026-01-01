Удар по Хорлах: у Мережі пишуть про останній бенкет окупантів і колаборантів – позиція Генштабу

Хорли. Фото Supernova+

У ніч із 31 грудня на 1 січня в окупованому селі Хорли Скадовського району Херсонської області нібито пролунали вибухи. Загарбники звинуватили, що це Україна завдала удару безпілотниками.

Росіяни стверджують, що удар був по кафе та готелю. Гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо стверджує, що загинуло 24 людини, ще 50 осіб отримали поранення.

«Через потужну пожежу врятувати більше людей не вдалося. Пожежу ліквідували лише під ранок. Нині лікарі борються за життя постраждалих. Багато хто згорів живцем. Загинула дитина», — стверджує колаборант.

Хорли на карті

Гулянка окупантів та їхній сімей

Деякі Telegram-канали пишуит, що у Хорлах могли бути російські військові.

«Там зібралися всі „вершки“ району разом з офіцерами РФ», — стверджує автор пабліку «Регіон 22».

OSINT-аналітик InformNapalm Антон Павлушко зазначає, що у Хорлах розташована перша лінія російської ППО і там «військовий на військовому».

Паблік «Кримський вітер» також пише, що у кафе відзначали Новий рік російські військові, їхні родини та місцеві колаборанти.

Мирний підполковник у трусиках відмінусований в окупованих Хорлах Херсонської області. Нагадаємо, розпропаганда верещить про «вбивство мирних жителів» у кафе та готелі. У той же час наше джерело раніше повідомило, що у кафе відзначали Новий рік російські військові, їхні сім’ї, а також місцеві колаборанти», — йдеться в повідомленні.

Водночас, у російських Z-пабліках почали з’являтися перші некрологи за загиблими окупантами і колаборантами у Хорлах.

Позиція України

Речник Генерального штабу України Дмитро Лиховій у коментарі «Суспільному» повідомив, що Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.

«Вони завдають ударів виключно по військових цілях Росії, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях», — сказав він.

За словами спікера, уся інформація про ураження, які здійснили Сили оборони України у ніч на 1 січня 2026 року, опублікована на офіційних сторінках Генерального штабу ЗСУ у соцмережах є вичерпною.

«Натомість російські пропагандисти та військово-політичне керівництво РФ неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України та перебіг мирних переговорів», — додав Лиховій.

Раніше ми писали, 31 грудня СБУ атакувала нафтобазу росрезерву у Ярославській області.