Удар по Харківщині: ймовірне застосування нової ракети “Бандероль”

Уранці 5 травня російські війська атакували селище Безлюдівка Харківської області. За попередніми висновками, для удару могла бути застосована крилата ракета S8000 “Бандероль”.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша, передає Укрінформ.

За його словами, остаточно підтвердити тип ракети наразі неможливо, однак знайдені на місці уламки та їхні характеристики вказують саме на “Бандероль”.

“Ми не можемо стверджувати на 100%, але за тими уламками, які знайдені на місці, можемо говорити, що це найімовірніше саме така ракета”, — зазначив Папуша.

У прокуратурі наголосили, що це може бути перший випадок застосування цього типу озброєння по Харківській області від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що ракета S8000 “Бандероль” має низку особливостей. Зокрема, вона здатна виконувати маневри з меншим радіусом повороту, ніж типові російські крилаті ракети, зберігаючи характерну траєкторію польоту.

Йдеться про можливу альтернативу таким ракетам, як Х-101, 3М-14 “Калібр”, 9М727 та Х-69.

За даними розвідки, “Бандероль” оснащена бойовою частиною масою до 150 кг, може долати відстань до 500 км зі швидкістю близько 500 км/год. Також у її виробництві використовуються іноземні компоненти.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Вільнянськ Запорізької області. Наразі відомо про двох загиблих і чотирьох поранених людей. Місто атакували російські дрони.

