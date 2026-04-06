Удар по Харкову: стало відомо, куди поцілили росіяни
Наразі інформації про загиблих чи потерпілих, на щастя, немає.
У понеділок, 6 квітня, армія РФ вдарила по Харкову. Ймовірно, окупанти поцілили у навчальний заклад.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Як інформує влада, йдеться про останній удар росіян по Харкову.
«За попередньою інформацією, один з останніх ударів прийшовся по навчальному закладу», — зазначив Терехов.
Інформація щодо постраждалих, додав він, уточнюється.
Нагадаємо, російські війська 6 квітня завдали удару по Харкову, зафіксовано влучання у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки є постраждалі, їм надають необхідну медичну допомогу. Також повідомляється про руйнування будівель та пошкодження житлових об’єктів. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.