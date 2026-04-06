ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Удар по Харкову: стало відомо, куди поцілили росіяни

Наразі інформації про загиблих чи потерпілих, на щастя, немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

У понеділок, 6 квітня, армія РФ вдарила по Харкову. Ймовірно, окупанти поцілили у навчальний заклад.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як інформує влада, йдеться про останній удар росіян по Харкову.

«За попередньою інформацією, один з останніх ударів прийшовся по навчальному закладу», — зазначив Терехов.

Інформація щодо постраждалих, додав він, уточнюється.

Нагадаємо, російські війська 6 квітня завдали удару по Харкову, зафіксовано влучання у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки є постраждалі, їм надають необхідну медичну допомогу. Також повідомляється про руйнування будівель та пошкодження житлових об’єктів. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie