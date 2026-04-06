Удар по Харкову: стало відомо, куди поцілили росіяни

Стовп диму

У понеділок, 6 квітня, армія РФ вдарила по Харкову. Ймовірно, окупанти поцілили у навчальний заклад.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як інформує влада, йдеться про останній удар росіян по Харкову.

«За попередньою інформацією, один з останніх ударів прийшовся по навчальному закладу», — зазначив Терехов.

Інформація щодо постраждалих, додав він, уточнюється.

Нагадаємо, російські війська 6 квітня завдали удару по Харкову, зафіксовано влучання у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки є постраждалі, їм надають необхідну медичну допомогу. Також повідомляється про руйнування будівель та пошкодження житлових об’єктів. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.