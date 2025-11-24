Удар по Харкову: зросла кількість загиблих

Наслідки удару по Харківщині / © ДСНС

Реклама

У Харкові під завалами приватного будинку знайшли тіло ще однієї загиблої людини.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Тож за вечір неділі окупантами було вбито четверо мирних харківʼян», — йдеться у заяві.

Реклама

Терехов додав, що на дану хвилину відомо вже про 17 постраждалих. Четверо загиблих.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки в Дніпрі спалахнули пожежі в одній із багатоповерхівок та в приватній оселі.

Ми раніше інформували, що на Чернігівщині російські дрони влучили по центру дитячої творчості і житлових будинках.