ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Удар по Харкову: зросла кількість загиблих

У Харкові рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку тіло ще однієї загиблої людини.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки удару по Харківщині

Наслідки удару по Харківщині / © ДСНС

У Харкові під завалами приватного будинку знайшли тіло ще однієї загиблої людини.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Тож за вечір неділі окупантами було вбито четверо мирних харківʼян», — йдеться у заяві.

Терехов додав, що на дану хвилину відомо вже про 17 постраждалих. Четверо загиблих.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки в Дніпрі спалахнули пожежі в одній із багатоповерхівок та в приватній оселі.

Ми раніше інформували, що на Чернігівщині російські дрони влучили по центру дитячої творчості і житлових будинках.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie