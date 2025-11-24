- Дата публікації
Удар по Харкову: зросла кількість загиблих
У Харкові рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку тіло ще однієї загиблої людини.
У Харкові під завалами приватного будинку знайшли тіло ще однієї загиблої людини.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Тож за вечір неділі окупантами було вбито четверо мирних харківʼян», — йдеться у заяві.
Терехов додав, що на дану хвилину відомо вже про 17 постраждалих. Четверо загиблих.
Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки в Дніпрі спалахнули пожежі в одній із багатоповерхівок та в приватній оселі.
Ми раніше інформували, що на Чернігівщині російські дрони влучили по центру дитячої творчості і житлових будинках.