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Удар по Київській ГЕС: які наслідки і чи є загроза підтоплення

Удар по Київській ГЕС: які наслідки і чи є загроза підтоплення

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Удар по Київській ГЕС: які наслідки і чи є загроза підтоплення

Київська ГЕС / Фото: Укргідроенерго

Триває розбір завалів.

Станом на сьогодні загрози підтоплення чи прориву дамби для Київської ГЕС немає. Частину води пропускатимуть через агрегати. Якщо потрібно, підійматимуть затвори. Зараз станція працює в тому режимі, в якому може працювати.

Про це в ефірі телемарафону сказав гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Оцінити всі технічні наслідки  що ми втратили і який термін потрібен буде для відновлення – поки що неможливо"

Є надія, що до кінця тижня наслідки ракетного удару будуть з'ясовані.

На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав. Усі вони перебували в бомбосховищах.

"Для нас найважливіше – зберегти людей, а решту ми відновимо"

Раніше начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про ліквідацію наслідків російської атаки в області. Він також повідомив, коли відкриється проїзд дамбою Київської ГЕС.

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