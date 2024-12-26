Удар по командному пункту 810-ї бригади армії РФ на Курщині: скільки окупантів ліквідовано

Сили оборони України 25 грудня вразили командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти армії Росії у населеному пункті Льгов Курської області. Внаслідок удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади.

Про це пише СтратКом ЗСУ.

Попередньо, ліквідовано ще 17 військовослужбовців із РФ, більшість із яких – офіцери штабу.

"Бойова робота з важливих військових цілей російських окупантів продовжуватиметься", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, українські бійці з РСЗВ HIMARS відпрацювали по пункту керування 810-ї бригади морської піхоти армії РФ у Льгові, що на Курщині. Ракетні удари припали на цукровий завод, ТЕЦ, газопровід та будівлі з особовим складом.

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