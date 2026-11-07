Рятувальні роботи у Комишувасі. / © ДСНС

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Шосту добу тривають пошуки на місці «прильотів» по підземній школі у в Комишувасі Запорізької області. За попередніми даними, кількість загиблих перевищила пів сотні осіб.

Що відомо про останні дані щодо кількості загиблих — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Зранку 7 листопада у пресслужбі ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок російського авіаудару, який стався 2 листопада, зросла до 55 людей

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«За минулу добу, під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла та рештки ще дев’ятьох загиблих», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники і кінологи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати територію в пошуках тіл загиблих.

Трагедія у Комишувасі — що відомо

Вдень 2 листопада російські війська завдали масованого авіаудару по селищу. Було атаковано підземну школу, яку використовували гуманітарний хаб та укриття. Того дня там зібралися люди, щоб отримати допомогу.

За даними влади, росіяни застосували надпотужні авіабомби. Після першого удару знову атакували місце, де перебували люди та куди вже прибули рятувальники. Зокрема, окупанти скинули ФАБ-3000 — тритонну авіабомбу, яка містить майже півтори тонни вибухівки.

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Серед жертв трагедії як місцеві мешканці, так і працівники ЦНАП, рятувальники та поліцейські, які прибули на місце перший «прильотів».

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © ДСНС

Війська РФ завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. / © Національна поліція України

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