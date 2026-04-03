Удар по Коростеню: РФ знищила майже цілу вулицю, є загибла, поранені діти (відео)

Удар по Коростеню 3 квітня

Внаслідок масованого ракетно-дронової атаки РФ по Коростеню на Житомирщині була зруйнована майже ціла вулиця.

Наслідки атаки публікують у Мережі.

Дата публікації 14:03, 03.04.26

За інформацією Житомирської ОВА, було зруйновано 18 будівель, серед яких — 9 житлових будинків. Пошкоджень зазнали понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і 2 магазини.

У Коростені загинула жінка

Медичний директор обласного Центру екстреної медичної допомоги Віктор Гриньов повідомив «Суспільному», що на місцях обстрілу працювали чотири бригади екстреної медичної допомоги.

Під час першої хвилі атаки загиблих не було, лише один поранений. Під час другої хвилі прильот був у приватному житловому секторі. Там загинула одна людина.

В ОВА уточнили, що загибла — сімдесятирічна жінка.

Що відомо про поранених

Внаслідок ворожої повітряної атаки 3 квітня на північ Житомирської області до лікарні потрапили сім людей, серед них три дитини.

Про це у коментарі «Житомир.info» розповів генеральний директор Коростенської центральної міської лікарні Сергій Ковердун.

За словами головного лікаря Коростеня, стан постраждалих різний: важкий, середній. Наразі госпіталізували 7 людей. Це троє дітей та четверо дорослих.

«Ще там розбирають завали. Увесь колектив лікарні надавав необхідну допомогу: кому потрібно накладали шви на рани й всіх направили на комп’ютерну томографію, рентген, бо ступінь важкості візуально не можна визначити. На території лікарні підняли всі шлагбауми, доступ відкрили не тільки для швидкої, ай люди самостійно підвозять постраждалих. Ситуація складна, але контрольована, маємо все необхідне та надаємо допомогу», — повідомив він.

Атака РФ на Україну 3 квітня: останні новини

Нагадаємо, що 3 квітня Україна пережила чергову масовану атаку РФ.

В Обухові на Київщині під час оголошеної повітряної тривоги сталося влучання у житловий багатоповерховий будинок.

Також влучання були у Вишневому і Крюківщині під Києвом.

Зокрема, у Вишневому загинув охоронець на будівництві.

У Сумах ворожий безпілотник влучив у ТРЦ, внаслідок чого є постраждалі.