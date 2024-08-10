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Удар по Костянтинівці: загинув правоохоронець Максим Кислюк

Удар по Костянтинівці: загинув правоохоронець Максим Кислюк

Поліцейський, який загинув внаслідок удару по Костянтинівці

Правоохоронець отримав смертельне поранення.

Внаслідок удару армії РФ по торговому центру Костянтинівки загинув інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції Максим Кислюк. Під час удару чоловік перебував у наряді.

Про це ТСН повідомили у поліції Донеччини.

Лейтенант поліції служив сумлінно та віддано до останнього дня свого життя. Максим запам'ятається життєрадісним та завжди готовим прийти на допомогу людям. Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років.

У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти

Під завалами зруйнованого росіянами торговельного центру у Костянтинівці ще можуть бути люди, тому роботи з розбору тривають. На місці обстрілу також працює криміналістична лабораторія. З метою ідентифікації тіл загиблих правоохоронці вилучають біологічні зразки та відбирають аналізи ДНК у родичів.

Серед 14 людей, які загинули внаслідок терористичного удару росіян, вже ідентифікували 8 людей. Серед них двох дітей – дівчатка 9 та 11 років. Ще одна дитина та п’ятеро дорослих залишаються невпізнаними. 

Серед 43-х поранених одна людина перебуває у тяжкому стані – її доправили на лікування до Дніпра.

Нагадаємо, удару по торговельному центрі Росія завдала ракетою Х-38. Вона влучила у супермаркет. Пошкоджені також приватні будинки, пошта, крамниці, мийка та авто. На місці влучання зараз працюють усі служби – медики, психологи, комунальники, рятувальники та поліцейські.

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