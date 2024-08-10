Удар по Костянтинівці: загинув правоохоронець Максим Кислюк

Внаслідок удару армії РФ по торговому центру Костянтинівки загинув інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції Максим Кислюк. Під час удару чоловік перебував у наряді.

Про це ТСН повідомили у поліції Донеччини.

Лейтенант поліції служив сумлінно та віддано до останнього дня свого життя. Максим запам'ятається життєрадісним та завжди готовим прийти на допомогу людям. Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років.

У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти

Під завалами зруйнованого росіянами торговельного центру у Костянтинівці ще можуть бути люди, тому роботи з розбору тривають. На місці обстрілу також працює криміналістична лабораторія. З метою ідентифікації тіл загиблих правоохоронці вилучають біологічні зразки та відбирають аналізи ДНК у родичів.

Серед 14 людей, які загинули внаслідок терористичного удару росіян, вже ідентифікували 8 людей. Серед них двох дітей – дівчатка 9 та 11 років. Ще одна дитина та п’ятеро дорослих залишаються невпізнаними.

Серед 43-х поранених одна людина перебуває у тяжкому стані – її доправили на лікування до Дніпра.

Нагадаємо, удару по торговельному центрі Росія завдала ракетою Х-38. Вона влучила у супермаркет. Пошкоджені також приватні будинки, пошта, крамниці, мийка та авто. На місці влучання зараз працюють усі служби – медики, психологи, комунальники, рятувальники та поліцейські.

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