Удар по Кримському мосту: майор запасу НГУ припустив, коли атака дала б серйозний ефект

Інавгурацію не зовсім легітимного президента РФ Володимира Путіна заплановано на 7 травня. Цього дня було б дуже добре вдарити по Кримському мосту.

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в ефірі "Еспресо".

Ми знаємо, як сильно росіяни люблять підлаштовувати якісь дії під певні дати, їм притаманний такий підхід. За словами ветерана, це не зовсім правильно з військового погляду, але інколи війна – це продовження політики іншими засобами, і вона має, зокрема, обов'язково й політичну складову.

"Якщо 7 травня, саме на інавгурацію, вдарити по Керченському мосту, я думаю, що ефект буде дуже-дуже серйозний. Ви можете собі уявити, це свято для нас, коли в день інавгурації прийде повідомлення по всіх російських пабліках, що Керченський міст уже знищено", – наголосив Гетьман.

Втім, пропаганда РФ, запевняє він, може оприлюднити інформацію про знищення Кримському мосту лише після 10-11 травня. Росіяни зовсім не захочуть псувати "святкування сакральної дати 9 травня".

Як і чим можна знищити Кримський міст?

Майор запасу НГУ зазначив, що для знищення Кримського мосту є винятково три варіанти атаки:

повітряна,

морська,

диверсійна.

"Якщо сказати, що буде одна з цих трьох, то ми вгадаємо на 100%, бо інших бути не може. Найімовірніше, буде використана комбінована атака, бо їй росіянам буде найважче запобігти. Впевнений, що це будуть якісь диверсійні дії, звісно, ракети, які ми маємо, зруйнувати полотно на мосту можна ракетами, а опору треба все ж руйнувати вибухівкою з води", – підсумував він.

Раніше ЗМІ розкрили деталі атаки на Кримський міст 2022 року.

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