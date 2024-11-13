Удар по Кривому Рогу: 11-річний Платон врятував маму і сестру у зруйнованому будинку

Хлопчик наполіг, щоб мама й сестра вийшли до коридору, і вони неохоче це зробили. Через 30 секунд від їхньої квартири залишилася лише купа цегли.

Під час ракетного удару по Кривому Рогу 11-річний Платон врятував свою маму й сестру, змусивши їх вийти до коридору за кілька секунд до "прильоту".

Про це передає місцеве видання "Рудана".

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Після удару ракети 11 листопада від квартири цієї родини залишилася лише купа цегли. Мати з двома дітьми – донькою й сином – врятувалися, бо стояли в коридорі між двома стінами. 11-річний Платон змусив усю родину бігти до коридору після того, як прочитав у телеграм-каналі: "Ракета на Кривий Ріг".

"Прилетіло нам у кухню, коли я сидів у своїй кімнаті. Я почитав, що летить на Кривий Ріг і треба "кабанчиком в укриття". Я мамі й сестрі закричав: "Швидко в укриття!" Вони зайшли до коридору неохоче, некваплячись, а за 30 секунд зверху на нас посипалося каміння. Ми побачили, що даху немає. Плита вже падала на нас, але її спинила шафа. Згодом ми почули, як хтось гукає: "Є живі?" Ми відповіли: "Є", – розповідає журналістам хлопчик.

Одразу після влучання на місце приїхав схвильований тато. Він хотів врятувати свою родину, видершись до них по руїнах, проте рідні кричали йому, щоб той не ліз, адже будь-якої миті все могло обвалитися. Сім'ю врятували ДСНСівці.

"Добре, що я в останні хвилини витягнув маму з кухні, бо саме на кухню й прилетіло. Ми 2022 року спускалися до підвалу, а тепер припинили. Цього дня у мене було передчуття, що щось станеться. Після вибуху були іскри, але не було диму. Ми стояли в коридорі, а над дверима висіла ікона. Ми не впали донизу, так і залишилися на 5-му поверсі... Я не плакав, але хочеться плакати. Мене ще трусить і зараз. Думаєш, що це все, тебе більше може не бути. Дуже страшно", – ділиться недитячими думками 11-річний рятівник сім'ї.

Все, що залишилося від квартири родини / Фото: Рудана

Нині хлопчик перебуває на лікуванні – цегла вдарила його в голову. Його сім'я, яка залишилася без житла, зараз живе у бабусі.

Нагадаємо, що 11 листопада росіяни влучили балістикою в багатоповерхівку в Кривому Розі.

На жаль, не в усіх така відносно щаслива історія порятунку, як у родини Платона. Під завалами багатоповерхівки рятувальники виявили тіла 32-річної жінки і трьох дітей (10 років, 2 роки та 2 місяці). 34-річний чоловік втратив родину, поки готував сніданок. Максим Кулик за лічені хвилини втратив усю свою родину – 32-річну дружину Олену та трьох своїх діток.

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