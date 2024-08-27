Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар по Кривому Рогу та масований ракетний обстріл: головні новини ночі 27 серпня 2024 року

Удар по Кривому Рогу та масований ракетний обстріл: головні новини ночі 27 серпня 2024 року

Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Росія вночі атакувала Україну ракетами "Кинджал" Читати далі –>
  • "Класична схема Путіна": у Білому домі прокоментували масований обстріл України Читати далі –>
  • Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України: куди цілився ворог Читати далі –>
  • У Києві вночі пролунали вибухи: спрацювала ППО Читати далі –>
  • Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих зросла до двох людей (відео) Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація