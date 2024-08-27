Удар по Кривому Рогу та масований ракетний обстріл: головні новини ночі 27 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Росія вночі атакувала Україну ракетами "Кинджал" Читати далі –>
- "Класична схема Путіна": у Білому домі прокоментували масований обстріл України Читати далі –>
- Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України: куди цілився ворог Читати далі –>
- У Києві вночі пролунали вибухи: спрацювала ППО Читати далі –>
- Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих зросла до двох людей (відео) Читати далі –>
Читайте також: