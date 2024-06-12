Удар по Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 8 (фото)

Ворог завдав ракетного удару по житловій забудові Кривого Рогу сьогодні вдень.
У середу, 12 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу Дніпропетровської області. Кількість загиблих зросла до восьми людей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Кількість загиблих зросла до 8 осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти", - каже голова МВС.
Пошукова операція триває. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи.
Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу.
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