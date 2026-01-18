Удар по критичному об’єкту: частина Чернігівщини залишилась без світла

Енергетика України / © Associated Press

Реклама

У Корюківському районі Чернігівської області внаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт.

Про це повідомили в АТ “Чернігівобленерго”.

Через атаку знеструмлено низку населених пунктів. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та очікують на покращення безпекової ситуації.

Реклама

В енергокомпанії зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу, щойно це дозволять умови безпеки. Жителів регіону закликають зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, вночі південні райони Одеської області знову зазнали удару ворожих безпілотників. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, постраждалих немає.

Як повідомлялося, за словами очільника Міненерго Дениса Шмигаля, через удари російських БпЛА і і ракет в Україні не залишилося жодної не пошкодженої електростанції. Через останній масовані обстріли найкритичніша ситуація з енергозабезпеченням склалася у Києві і на Київщині, в Одеській області та прифронтових громадах.