Удар по Кривому Рогу: 5 дітей залишаються у лікарні, один хлопчик залишився без руки

Місце удару по Кривому Рогу / © ТСН

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Після кривавого ракетного удару РФ по дитмайданчику у Кривому Розі, що стався 4 квітня, у лікарні досі залишаються 5 дітей Четверо з них — важкі.

Про це передає паблік «Свої. Кривий Ріг».

За інформацією видання, 8-річному Матвію, мама якого загинула, закривши своїм тілом хлопчика, на жаль, не вдалося врятувати ручку. Близькі родини планують робити збір на протез.

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© Свої

Трирічній Афіні зробили операцію, дістали один з уламків з голови.

© Свої

Стан 4-річного Ярчика вдалося стабілізувати, є позитивна динаміка, зазначають у виданні.

Крім того, стаціонарі також знаходяться ще 16 дорослих, які постраждали внаслідок ракетного удару.

Нагадаємо, що внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинули 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали.

Володимир Зеленський назвав імена всіх дев’ятьох дітей, що загинули внаслідок цинічного удару РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про воєнний злочин росіян у Кривому Розі.