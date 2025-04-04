Удар по Кривому Рогу / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Кривому Розі зросла до 16, серед них шестеро дітей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, станом на зараз у Кривому Розі понад 40 постраждалих від ворожого удару.

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«Серед тих, хто отримав поранення, — діти. Найменшому — 3 місяці. У хлопця різані рани. Йому надали допомогу. Оговтуватися від пережитого буде вдома», — зазначив Лисак.

Також внаслідок удару у місті пошкоджено понад два десятки багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері РФ завдала кривавого удару по житловому мікрорайону у Кривому Розі. Кількість жертв постійно зростає.

Омбудсмен відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що РФ ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.