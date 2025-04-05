Удар по Кривому Рогу / © ДСНС

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Кількість загиблих внаслідок цинічного ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася до 19 людей.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, росіяни вбили 19 людей. 9 із них — діти.

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Внаслідок терористичних атак РФ постраждали 68 людей — від тримісячної дитини до людей похилого віку. 40 людей зараз перебувають у лікарнях. З них двоє дітей 5-ти та 8 років були доставлені до Дніпра, до лікарні ім. Мечнікова у вкрай тяжкому стані.

З постраждалих у лікарнях Кривого Рогу 17 людей перебуває у тяжкому стані, у тому числі 2 дітей. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу.

Крім того, у Кривому Розі постраждали 34 багатоквартирні будинки, 6 навчальних закладів, магазини, об’єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі, зруйнований приватний будинок. У деяких будинках немає електро- та газопостачання — ведуться відновлювальні роботи.

«Пошкоджень дуже багато — дані ще уточнюються. Усю ніч тривала ліквідація наслідків. Було задіяно всі оперативні та комунальні служби. Пожежі, що виникли, були загашені. До 02:45 аварійно-рятувальна операція була завершена, але комунальники продовжували працювати всю ніч», — зазначив Вілкул.

Нагадаємо, що у посольстві США відреагували на удар по Кривому Рогу, жодного разу не згадавши про Росію.