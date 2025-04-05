Удар по Кривому Рогу: перша леді обурилася реакцією світу

Перша леді України Олена Зеленська / © Сайт президента України

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Перша леді України Олена Зеленська емоційно звернулася до світу через криваву російську ракетну атаку по Кривому Рогу 4 квітня.

Своє звернення вона опублікувала у соцмережах.

«Кривий Ріг, Дніпро, Харківщина, Донеччина, Одещина, Чернігів, Київ… Кожен з цих регіонів України знову опинився під російськими ударами. Перелік міст і областей, охоплених болем, дедалі більшає», — сказала перша леді.

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Зеленська зауважила, що серед жертв ракетного удару — родини, вимушені переселенці, які шукали безпеки, але не знайшли її навіть у тилу.

«Мирні українці знову вбиті Росією. Діти і батьки. Зовсім молоді і старші. Цілі родини. Вимушені переселенці від війни, які шукали і не знайшли безпеки. Люди у своїх містах, будинках, на своїх подвір’ях, на своїй землі», — зазначила вона.

Перша леді обурюється, що іноземці переконані, що внаслідок так званих «переговорів» з РФ обстріли України зупинилися.

«Що там в Україні? Вже тихіше? Ми чули щось про перемир’я», — питають десь далеко далекі від війни іноземці. Ми теж «щось» чули, авжеж. Звуки тривоги. Наближення ракет і дронів. Крики і плач. Ми їх чуємо й зараз. Вони назавжди з нами. Десятки вбитих Росією лише за останні тижні. І сотні, тисячі — за роки. Боляче жити в країні, яку хочуть убити. Але боляче жити у світі, де злочини проти людяності перестають обурювати й стають «нормою», — пише Зеленська.

Вона закликала світ не залишатися осторонь, адже Україні потрібні не тільки слова співчуття, а потрібні дії. Доки співчуття «не знадобилися всьому світові».

Нагадаємо, що внаслідок удару по Кривому Рогу кількість загиблих збільшилася до 19, з них — 9 дітей. Постраждали 68 людей. З них четверо дітей перебувають у важкому стані.