Місце ракетного удару у Кривому Розі / © ТСН

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Маленький хлопчик з Кривого Рогу, відео з реанімацією якого після ракетного удару РФ раніше з’явилося у Мережі, на жаль помер.

Про це повідомляє місцеве видання «Свої. Кривий Ріг».

«Тимофійко. За життя цього хлопчика молився весь Кривий Ріг. Відео з реанімацією 3-річного малюка бачив світ. Тимофійко не вижив. Про це розповіла його мама Валерія», — зазначили у пабліку.

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© Свої

Хлопчик гуляв на дитячому майданчику у дворі свого будинку, коли прилетіла російська ракета. У момент вибуху вони з бабусею поверталися додому з майданчика, але на жаль не встигли.

«Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати сонечок та різноманітних жуків», — розповіла його мама Валерія.

Малюкові назавжди залишилося 3,9 років.

© Свої

© Свої

© Свої

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що 7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх терористичних атак РФ.

Нагадаємо, що внаслідок удару по Кривому Рогу кількість загиблих збільшилася до 19, з них — 9 дітей. Постраждали 68 людей. З них четверо дітей перебувають у важкому стані.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

НАЖИВО З КРИВОГО РОГУ після трагедії! Там 19 загиблих і понад 60 поранених