Удар по Кривому Рогу: в якому стані четверо тяжко поранених дітей (фото)

Місце трагедії у Кривому Розі / © ТСН

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Чотирьох поранених після кривавої ракетної атаки по Кривому Рогу дітей лікують у Дніпрі.

Про їхній стан розповіли медики виданню «Свої. Кривий Ріг».

Семирічна Софійка має позитивну динаміку, її стан стабілізували. Загрози для життя немає, проте попереду тривала реабілітація.

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Чотирирічний Ярчик досі перебуває в тяжкому стані. У нього ушкоджені внутрішні органи. Була реконструкційна операція. Стан нестабільний.

© Свої

У 3-річної Афіни — проникна рана черевної порожнини. Також мама дівчинки розповіла, що є мігрувальний уламок, який видалятимуть. Дівчинка стабільна, навіть змогла поїсти.

За інформацією видання, у 8-річного Матвія ураження кісток руки, ситуація критична. Сьогодні прощалися з його мамою Вікторією, яка в момент удару закрила дитину собою. Чоловік не зміг бути на похороні дружини, адже терміново виїхав з пораненим сином до Дніпра.

© Свої

Нагадаємо, що внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинуло вже 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали.

В Україні оголосили День жалоби за загиблими у Кривому Розі.

Президент Володимир Зеленський назвав імена всіх дев’ятьох дітей, які загинули внаслідок цинічного удару РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про воєнний злочин росіян у Кривому Розі.

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