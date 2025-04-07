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Удар по Кривому Рогу: в якому стані четверо тяжко поранених дітей (фото)
Семирічну Софійку, 4-річного Ярчика, 3-річну Афіну і 8-річного Матвія лікують у Дніпрі.
Чотирьох поранених після кривавої ракетної атаки по Кривому Рогу дітей лікують у Дніпрі.
Про їхній стан розповіли медики виданню «Свої. Кривий Ріг».
Семирічна Софійка має позитивну динаміку, її стан стабілізували. Загрози для життя немає, проте попереду тривала реабілітація.
Чотирирічний Ярчик досі перебуває в тяжкому стані. У нього ушкоджені внутрішні органи. Була реконструкційна операція. Стан нестабільний.
У 3-річної Афіни — проникна рана черевної порожнини. Також мама дівчинки розповіла, що є мігрувальний уламок, який видалятимуть. Дівчинка стабільна, навіть змогла поїсти.
За інформацією видання, у 8-річного Матвія ураження кісток руки, ситуація критична. Сьогодні прощалися з його мамою Вікторією, яка в момент удару закрила дитину собою. Чоловік не зміг бути на похороні дружини, адже терміново виїхав з пораненим сином до Дніпра.
Нагадаємо, що внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинуло вже 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали.
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