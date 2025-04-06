Удар по Кривому Рогу: у лікарні бореться за життя 4-річний Ярчик

4-річний Ярчик бореться за життя після ракетного удару

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Унаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинули вже 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали, серед них — 4-річний Ярослав, який перебуває у лікарні Дніпра і бореться за своє життя.

Про це розповідає «Свої. Кривий Ріг».

Зазначається, що маленькому Ярчику 4 роки. Хлопчик з рідними грався на майданчику, коли стався ракетний удар РФ. За інформацією пабліка, лікарі видалили дитині селезінку, жовчний міхур, частину печінки, намагаються врятувати кишківник.

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«Сьогодні була друга операція. Лікарі сказали, що зробили все, що було в їхніх силах. Все, що вони хотіли зробити. А як буде далі, буде видно по відновленню. Час покаже. Зараз Ярчик під апаратом штучного дихання. З безконечною кількістю трубочок і ліків, які туди подаються», — розповіла пабліку мама хлопчика Анна.

Зазначається, що російська ракета забрала життя батька Анни та її племінниці — 7-річної Аріни.

Нагадаємо, що в Україні оголосили День жалоби за загиблими у Кривому Розі.

Президент Володимир Зеленський назвав імена всіх дев’ятьох дітей, що загинули внаслідок цинічного удару РФ по Кривому Рогу.

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