Удар по Кривому Рогу: Зеленський назвав імена дев’ятьох загиблих дітей (відео)

Місце трагедії / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський назвав імена дев’ятьох дітей, що загинули внаслідок цинічного удару РФ по Кривому Рогу.

Загиблі у Кривому Розі діти:

Тимофій, 3 роки

Радислав, 7 років,

Аріна, 7 років,

Герман, 9 років,

Данило, 15 років,

Микита, 15 років,

Аліна, 15 років,

Костянтин, 16 років,

Нікіта, 17 років.

«Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта — 17 років. Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу», — повідомив президент.

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Також загинули 9 дорослих.

Дата публікації 13:59, 05.04.25 Кількість переглядів 33 Президент розповів про загиблих дітей, що стали жертвами атаки РФ по Кривому Рогу

За словами Зеленського, жителі Кривого Рогу мали лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога.

«Ракета влучила просто по вулиці — навколо звичайні будинки, дитячий майданчик, магазини, ресторан. Ще 62 людини постраждали від удару, серед них 12 дітей. Є дуже важкі поранені, зараз вони в лікарнях. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати життя», — зазначив він.

Президент зауважив, що на додачу до цієї балістики росіяни застосували вчора проти Кривого Рогу ударні дрони — просто в час рятувальної операції. Через удар «Шахедами» 7 людей були поранені, одна людина загинула.

«Просто не буває глибших цинізму, підлості й ненависті до людей, ніж ті, які Росія собою зараз уособлює», — каже глава держави.

Зеленський подякував за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії, Високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки, посольствам Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини.

Водночас, президента неприємно здивував реакція посольства Америки, у повідомленні якого навіть не згадали винуватця трагедії — Росію.

«Така сильна країна, такий сильний народ — і така слабка реакція. Навіть слово „російська“ бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей. Так, війна має завершитись. Але щоб її завершити, треба не боятися називати речі своїми іменами. Треба не боятися тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення. Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню. Треба запроваджувати додаткові санкції проти тих, хто не може існувати без ударів балістики по сусідньому народу. Треба робити все можливе для порятунку життів», — наголосив він.

Зеленський заявив, що розраховуємо на домовленості з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, який обіцяв допомогти з пошуком додаткових «петріотів».

Нагадаємо, що внаслідок удару по Кривому Рогу кількість загиблих збільшилася до 19, з них — 9 дітей.

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НАЖИВО З КРИВОГО РОГУ після трагедії! Там 19 загиблих і понад 60 поранених