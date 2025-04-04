Удар по Кривому Рогу: Зеленський повідомив про 14 загиблих, серед яких 6 дітей (фото)

Удар по Кривому Розі 4 квітня

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Президент Володимир Зеленський прокоментував кривавий ракетний удар по Кривому Розі, який сьогодні ввечері вчинила Росія.

Про це він написав у соцмережах.

«Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою», — повідомив глава держави.

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© Володимир Зеленський

За його словами, станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Рятувальна операція триває. Внаслідок удари у місті пошкоджені щонайменше 5 будинків.

© Володимир Зеленський

«Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил — тільки від цього залежить, коли закінчиться війна», — наголосив президент.

© Володимир Зеленський

Зеленський закликав Сполучені Штати, країни Європи та решту світу змусити Росію відмовитися від терору і війни.

«І це треба забезпечити: мир потрібен», — підсумував він.

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Нагадаємо, що сьогодні ввечері РФ завдала кривавого удару по житловому мікрорайоні у Кривому Розі. Кількість жертв постійно збільшується.

Загроза від балістика також була оголошена у більшості областей.