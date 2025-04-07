Удар по Кривому Рогу: жінка загинула, прикривши собою 8-річного сина

Загибла Віта Головко з сином та дочкою. Фото t.me/nachasi_news

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Внаслідок кривавого ракетного удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня загинула 50-річна Віта Головко. Жінка прикрила собою 8-річного сина, який перебуває у лікарні.

Про це пише місцеве видання "Рудана".

"Захищала сина до останнього. Жінка загинула, прикриваючи найдорожче – синочка", - зазначають у виданні.

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Її восьмирічний син Матвій наразі перебуває у реанімації. Лікарі боряться за його життя і оцінюють його стан як тяжкий, але стабільний. Відомо, що у хлопчика залишилась сестра Анастасія.

Нагадаємо, що внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинули вже 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали.

6 квітня в Україні оголосили День жалоби за загиблими у Кривому Розі.

Президент Володимир Зеленський назвав імена всіх дев’ятьох дітей, що загинули внаслідок цинічного удару РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про воєнний злочин росіян у Кривому Розі.

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