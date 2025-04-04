Медики «швидкої» на місці удару у Кривому Розі

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Двох дітей 8 і 9 років, які постраждали у Кривому Розі від ракетного удару, ушпиталили в тяжкому стані.

Про це повідомив голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко.

За його словами, медики роблять усе можливе, щоб врятувати їхні життя.

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«Інформація щодо кількості постраждалих продовжує змінюватися. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати кожне життя», — запевнив Ситниченко.

Медики на місці удару у Кривому Розі / © Facebook / Сергій Лисак

«Страшно усвідомлювати, але на зараз двоє важких пацієнтів. І це діти. Хлопці 8 і 9 років», — додав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері РФ завдала кривавого удару по житловому мікрорайону у Кривому Розі. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло 16 людей, серед них — 6 дітей.

Також було поранено 40 людей, серед яких наймолодша — тримісячна дитина.

Через кілька годин після цієї атаки у Кривому Розі знову лунають вибухи — цього разу від ворожих «Шахедів».