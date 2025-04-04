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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар по Кривому Рогу: в тяжкому стані — двоє хлопчиків 8 і 9 років

Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати поранених під час удару по Кривому Рогу.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Медики "швидкої" на місці удару у Кривому Розі

Медики «швидкої» на місці удару у Кривому Розі

Двох дітей 8 і 9 років, які постраждали у Кривому Розі від ракетного удару, ушпиталили в тяжкому стані.

Про це повідомив голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко.

За його словами, медики роблять усе можливе, щоб врятувати їхні життя.

«Інформація щодо кількості постраждалих продовжує змінюватися. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати кожне життя», — запевнив Ситниченко.

Медики на місці удару у Кривому Розі / © Facebook / Сергій Лисак

Медики на місці удару у Кривому Розі / © Facebook / Сергій Лисак

«Страшно усвідомлювати, але на зараз двоє важких пацієнтів. І це діти. Хлопці 8 і 9 років», — додав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері РФ завдала кривавого удару по житловому мікрорайону у Кривому Розі. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло 16 людей, серед них — 6 дітей.

Також було поранено 40 людей, серед яких наймолодша — тримісячна дитина.

Через кілька годин після цієї атаки у Кривому Розі знову лунають вибухи — цього разу від ворожих «Шахедів».

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