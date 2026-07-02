Удар по Києву 2 липня: що відомо про "прильоти" та ситуацію зрання

Київ під масованим ударом Росії / © Associated Press

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Унаслідок масованої комбінованої атаки, яку вночі 2 липня влаштувала Росія, зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

«Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих. Росіяни дуже цілеспрямовано бʼють саме по житлових будинках. Ця ніч вкотре показала їхню терористичну суть», — зазначив він.

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За наявною інформацією, вже підтверджено 56 постраждалих, в тому числі 2 дитини.

Зараз служби працюють над розгортанням штабів поруч з ключовими постраждалими локаціями.

РФ атакувала столицю України / © Associated Press

Атака по Києву — останні новини

У ніч проти 2 липня Росія завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами, серед головних цілей — Київ, де є значні руйнування багатоповерхових будинків та багато поранених. Вже 10 загиблих, але під завалами може бути багато людей.

2 липня атака на столицю завершилась о 7 ранку і тривала понад 11 годин поспіль. Дрони продовжували бити по Києву до останнього.

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Ввечері, 1 липня, президент Володимир Зеленський, перебуваючи із візитом в Ірландії, яка перебирає керівництво в Раді ЄС, попередив про можливість масованої атаки, а також заявив про швидше ніж планувалося повернення до Києва.

Перед цим Росія завдала масованого удару по Україні в ніч на 2 червня. Тоді внаслідок ударів щонайменше 23 людини загинули — серед них трирічний хлопчик.

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