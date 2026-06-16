Путін вдарив по Лаврі не просто так: експертка вказала на ключову деталь

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Систематичні атаки Росії на об’єкти української культурної спадщини свідчать про її неспроможність досягти значних результатів на фронті. Удари по релігійних і культурних пам’ятках, таких як Києво-Печерська лавра, дедалі більше вказують на спроби тиску на цивільне населення та прагнення підірвати моральний дух українців і вірян.

Про це пише The Conversation.

Символічний удар

Під час масованої атаки на Київ російський безпілотник влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври, спричинивши пожежу. Рятувальники разом із духовенством оперативно гасили вогонь і виносили з храму стародавні святині та церковні реліквії.

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Експерти вважають, що цей удар є не лише військовим, а й символічним — він спрямований проти української культурної та духовної спадщини. Успенський собор століттями був важливим осередком української ідентичності, а сама лавра — однією з ключових святинь православного світу.

Як відомо, Києво-Печерська лавра заснована ще у 1051 році та є найдавнішим монастирським комплексом часів Київської Русі. Вона відігравала важливу роль у поширенні православ’я, збереженні релігійних текстів і формуванні духовного життя регіону. Історично лавра неодноразово зазнавала руйнувань — зокрема під час монгольської навали та у роки Другої світової війни. Водночас вона щоразу відновлювалася і залишалася символом стійкості українського народу.

«Мій досвід та експертиза полягають у дослідженні історії української релігії. Для мене збереження та існування комплексу слід розуміти як символ українського історичного та сучасного опору російському гнобленню», — пише авторка статті, редакторка політичних питань Лаура Худ.

Посилення впливу російської православної церкви, політика імперського розширення Росії та системна русифікація протягом століть сприяли пригніченню України.

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У 1686 році Константинополь, як центр православного світу, офіційно передав контроль над українською церквою Москві. Лише у 2019 році це рішення було скасоване, після чого Православна церква України отримала незалежність від Росії.

«Російський контроль над українською релігійною ідентичністю тривав понад три століття. Тож не дивно, що Росія зараз націлилася на такі місця, як цей собор. Це частина давніх зусиль Росії щодо викорінення української релігійної ідентичності», — пише експертка.

Вона додає, що обстріл Києво-Печерської лаври цього тижня не був випадковістю.

“Бомбардування цього священного місця демонструє невпинне прагнення Росії стерти українську історію та ідентичність”, — наголосила Лаура Худ.

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Сьогодні, попри чергову атаку, святиня продовжує виконувати свою духовну функцію і залишається важливим доказом історичної тяглості України, окремої від російського наративу.

Удар по Києво-Печерській Лаврі — останні новини

У Кремлі відреагували на удар по Києво-Печерській лаврі, заявивши, що російська армія нібито не атакує релігійні об’єкти. Водночас у РФ традиційно переклали відповідальність на Україну, назвавши інцидент «провокацією». Українська сторона наголошує, що саме російська атака спричинила пошкодження святині.

«Російські удари дронами по Києво-Печерській лаврі — святині не лише України, а й православ’я загалом — це варварство, якому немає виправдання», — наголосив Зеленський.

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