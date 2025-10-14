Загарбники атакували Харків / © ДСНС

Реклама

Увечері, 13 жовтня, російські загарбники завдали удару керованою авіаційною бомбою по Харкову, внаслідок чого постраждали шість осіб.

Про це йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Шестеро людей отримали поранення склом внаслідок ворожого удару КАБ в Харкові», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Крім того, деякі пацієнти медичного закладу в Салтівському районі отримали гостру реакцію на стрес.

Внаслідок ударів також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі Харкова.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав масованого удару по Харкову.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 14 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.