Удар по лікарні Харкова: кількість постраждалих зросла до шести осіб — ОВА

Також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі Харкова.

Загарбники атакували Харків

Загарбники атакували Харків / © ДСНС

Увечері, 13 жовтня, російські загарбники завдали удару керованою авіаційною бомбою по Харкову, внаслідок чого постраждали шість осіб.

Про це йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Шестеро людей отримали поранення склом внаслідок ворожого удару КАБ в Харкові», — йдеться у повідомленні.

Крім того, деякі пацієнти медичного закладу в Салтівському районі отримали гостру реакцію на стрес.

Внаслідок ударів також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі Харкова.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав масованого удару по Харкову.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 14 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

