© скриншот з відео

У Херсоні російські окупанти знову завдали удару по цивільній інфраструктурі. Під обстріл потрапив один із медичних закладів у Дніпровському районі міста.

Про це повідомили у пресслужбі Херcонської ОДА у Telegram.

За повідомленням місцевої влади, будівля лікарні зазнала значних пошкоджень. Вибухова хвиля та уламки пошкодили вікна, фасад і внутрішні приміщення.

Серед постраждалих — троє працівників закладу та 9-річна дівчинка. У дитини діагностовано мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Медики отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці працюють рятувальники, поліція та медики швидкої допомоги. Усім потерпілим надають необхідну допомогу.

Влада закликає жителів Херсона не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості залишатися в укриттях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 24 жовтня росіяни атакували Херсон дронами та «Градами». Через масовану атаку загинуло дві людини, 28 осіб дістали травми, серед них 3 дітей.