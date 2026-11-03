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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар по медзакладу в Харкові: вже 25 постраждалих, готують евакуацію 200 пацієнтів

У Немишлянському районі Харкова російський удар припав на перехід між корпусами медзакладу, кількість постраждалих зросла до 25.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського удару по медичному закладу зросла до 25, а близько 200 пацієнтів планують евакуювати до інших лікарень.

Про уточнені наслідки атаки повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, влучання зафіксували в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медичних відділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків та 10 легкових автомобілів.

Попередньо, до інших медичних закладів планують евакуювати 200 пацієнтів.

«На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 25», — повідомив Синєгубов.

Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Раніше міський голова Ігор Терехов повідомляв про чотирьох постраждалих внаслідок удару по медзакладу.

Нагадаємо, що раніше Росія вдарила авіабомбою по п’ятиповерхівці на Харківщині

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