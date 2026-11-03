- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по медзакладу в Харкові: вже 25 постраждалих, готують евакуацію 200 пацієнтів
У Немишлянському районі Харкова російський удар припав на перехід між корпусами медзакладу, кількість постраждалих зросла до 25.
У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського удару по медичному закладу зросла до 25, а близько 200 пацієнтів планують евакуювати до інших лікарень.
Про уточнені наслідки атаки повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, влучання зафіксували в перехід між корпусами одного з медичних закладів. Пошкоджено будівлю одного з медичних відділень, скління вікон чотирьох багатоповерхових житлових будинків та 10 легкових автомобілів.
Попередньо, до інших медичних закладів планують евакуювати 200 пацієнтів.
«На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 25», — повідомив Синєгубов.
Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.
Раніше міський голова Ігор Терехов повідомляв про чотирьох постраждалих внаслідок удару по медзакладу.
Нагадаємо, що раніше Росія вдарила авіабомбою по п’ятиповерхівці на Харківщині