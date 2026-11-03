Удар по медзакладу в Харкові: вже 62 постраждалих, евакуюють сотні пацієнтів

Швидка допомога / © УНІАН

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У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського удару по медичному закладу в Немишлянському районі зросла до 62 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, всім постраждалим надають медичну допомогу. До інших медичних закладів евакуюють 226 пацієнтів.

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Раніше міський голова Ігор Терехов повідомляв про 46 постраждалих та понад тисячу пошкоджених вікон у лікарні й навколишніх багатоповерхівках.

За уточненою інформацією ОВА, російський удар припав на перехід між корпусами медзакладу. Також пошкоджено будівлю одного з медичних відділень, вікна чотирьох багатоповерхівок та 10 легкових автомобілів.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Запоріжжя

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