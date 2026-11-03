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Удар по медзакладу в Харкові: вже 62 постраждалих, евакуюють сотні пацієнтів
Після російського удару з медзакладу в Немишлянському районі евакуюють 226 пацієнтів.
У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського удару по медичному закладу в Немишлянському районі зросла до 62 людей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, всім постраждалим надають медичну допомогу. До інших медичних закладів евакуюють 226 пацієнтів.
Раніше міський голова Ігор Терехов повідомляв про 46 постраждалих та понад тисячу пошкоджених вікон у лікарні й навколишніх багатоповерхівках.
За уточненою інформацією ОВА, російський удар припав на перехід між корпусами медзакладу. Також пошкоджено будівлю одного з медичних відділень, вікна чотирьох багатоповерхівок та 10 легкових автомобілів.
Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Запоріжжя