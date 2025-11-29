Удар по Межівському ліцею №1 на Дніпропетровщині: російська армія зруйнувала найбільшу школу громади (фото)

Межівська середня школа №1 після обстрілу / © Департамент гуманітарної політики міськради Дніпра

У ніч проти 29 листопада армія РФ завдала удару КАБом по найбільшому освітньому закладу Межівської громади у Синельниківському районі Дніпропетровської області — Межівському ліцею №1.

Про це повідомляє Департамент гуманітарної політики міськради Дніпра у Telegram.

«Місце, де близько 450 дітей щодня навчались, відкривали для себе світ, знайомились з друзями, мріяли та здобували знання… тепер зруйноване вщент», — йдеться у повідомленні.

У Департаменті гумполітики зазначили, що це не просто будівля. Це — руйнування майбутнього, всіх дитячих мрій і надій.

«Країна-агресорка руйнує не лише стіни, а й ті маленькі світи, де росте наше майбутнє», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія розпочала серійне виробництво нових авіаційних бомб з модулями УМПК, здатних уражати цілі на відстані до 200 кілометрів. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, ці боєприпаси (відомі як «Грім-1» або «Грім-2») мають підвищену завадостійкість. Це дозволяє російським літакам завдавати ударів по великих містах України, як-от Дніпро, не заходячи до зони дії української ППО.