Удар по Межівському ліцею №1 на Дніпропетровщині: російська армія зруйнувала найбільшу школу громади (фото)
Найбільшу школу Межівської громади зруйновано вщент.
У ніч проти 29 листопада армія РФ завдала удару КАБом по найбільшому освітньому закладу Межівської громади у Синельниківському районі Дніпропетровської області — Межівському ліцею №1.
Про це повідомляє Департамент гуманітарної політики міськради Дніпра у Telegram.
«Місце, де близько 450 дітей щодня навчались, відкривали для себе світ, знайомились з друзями, мріяли та здобували знання… тепер зруйноване вщент», — йдеться у повідомленні.
У Департаменті гумполітики зазначили, що це не просто будівля. Це — руйнування майбутнього, всіх дитячих мрій і надій.
«Країна-агресорка руйнує не лише стіни, а й ті маленькі світи, де росте наше майбутнє», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Росія розпочала серійне виробництво нових авіаційних бомб з модулями УМПК, здатних уражати цілі на відстані до 200 кілометрів. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, ці боєприпаси (відомі як «Грім-1» або «Грім-2») мають підвищену завадостійкість. Це дозволяє російським літакам завдавати ударів по великих містах України, як-от Дніпро, не заходячи до зони дії української ППО.