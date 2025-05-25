Удар по Миколаєву 25 травня / © Віталій Кім

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Внаслідок масованої атаки ворога на Миколаїв загинув 77-річний чоловік. Ще п’ятеро людей постраждали, серед яких 17-річний хлопець.

Про це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу «Шахед» на Миколаїв сьогодні вночі, у період з 00.44 до 01.45 години.

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Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі містян, офісні приміщення, об’єкт критичної інфраструктури. Зруйновано два поверхи багатоквартирного житлового будинку. Наразі відомо про одного загиблого — 77-річного чоловіка. Поранено п‘ятеро містян, серед яких 17-річний хлопець.

За словами голови ОВА, ДСНС продовжує рятувальну операцію на місці влучання в багатоповерхівку. Ймовірно під завалами ще є одна людина.

© Віталій Кім

© Віталій Кім

© Віталій Кім

Удар по Миколаєву 25 травня / © Віталій Кім

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська знову завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки удару.

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