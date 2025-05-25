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Удар по Миколаєву: одна людина загинула, серед постраждалих — підліток (фото)
ДСНС продовжує рятувальну операцію на місці влучання в багатоповерхівку в Миколаєві.
Внаслідок масованої атаки ворога на Миколаїв загинув 77-річний чоловік. Ще п’ятеро людей постраждали, серед яких 17-річний хлопець.
Про це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу «Шахед» на Миколаїв сьогодні вночі, у період з 00.44 до 01.45 години.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі містян, офісні приміщення, об’єкт критичної інфраструктури. Зруйновано два поверхи багатоквартирного житлового будинку. Наразі відомо про одного загиблого — 77-річного чоловіка. Поранено п‘ятеро містян, серед яких 17-річний хлопець.
За словами голови ОВА, ДСНС продовжує рятувальну операцію на місці влучання в багатоповерхівку. Ймовірно під завалами ще є одна людина.
Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська знову завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами.