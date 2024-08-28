Удар по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області РФ: у Мережі з'явилися супутникові знімки пожежі

Росіянам знову було "гаряче".
Напередодні було атаковано нафтобазу "Атлас" у Ростовській області РФ. У Мережі показали супутникові фото, на яких видно, що горять два резервуари з пальним, ще кілька мають сліди пошкоджень.
Знімки оприлюднило "Радіо Свобода".
У ЗМІ пишуть, що ГУР та ССО уразили нафтобазу БпЛА українського виробництва, втім, інформація потребує підтвердження.
Раніше стало відомо, що в Ростовській області Росії палає нафтобаза "Атлас". Вона постачала пальне російській армії.
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