Удар по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області РФ: у Мережі з'явилися супутникові знімки пожежі

Росіянам знову було "гаряче".

Напередодні було атаковано нафтобазу "Атлас" у Ростовській області РФ. У Мережі показали супутникові фото, на яких видно, що горять два резервуари з пальним, ще кілька мають сліди пошкоджень.

Знімки оприлюднило "Радіо Свобода".

У Мережі з'явилися супутникові знімки пожежі на нафтобазі "Атлас" в Ростовській області РФ

У ЗМІ пишуть, що ГУР та ССО уразили нафтобазу БпЛА українського виробництва, втім, інформація потребує підтвердження.

Раніше стало відомо, що в Ростовській області Росії палає нафтобаза "Атлас". Вона постачала пальне російській армії.

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