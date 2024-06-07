Удар по нафтобазі РФ у Луганську: показали супутникові знімки й наслідки атаки

З'явилися кадри, що свідчать про наслідки атаки по нафтобазі РФ у Луганську. Будівля, куди поцілили ракети, зазнала серйозних руйнувань.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Удар по нафтобазі РФ у Луганську

Зокрема, супутникові знімки дозволяють оцінити масштаб атаки.

"На них видно російську військову техніку. Усередині було багато особового складу", – зазначив журналіст.

Наслідки удару по нафтобазі РФ у Луганську

Наслідки удару по нафтобазі РФ у Луганську

Наслідки удару по нафтобазі РФ у Луганську

Також Казанський оприлюднив фото "до" та "після". На першому можна побачити ще неушкоджену нафтобазу. Символічно, що в кадрі – російський військовий стоїть на її тлі.

Наслідки удару по нафтобазі РФ у Луганську

Та ще більш красномовною є друга світлина. Вона просто не може не тішити!

Наслідки удару по нафтобазі РФ у Луганську

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську 7 червня росіян збадьорила чергова "бавовна". Попередньо, атакована нафтобаза окупантів.

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