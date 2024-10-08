Удар по найбільшій нафтобазі у Криму: супутникові знімки наслідків

Для ворога це серйозний удар.

На знімках із супутника Planet Labs за 8 жовтня видно наслідки атаки на нафтобазу у Феодосії в окупованому Криму. Там досі триває пожежа.

Про це пишуть "Схеми".

Деталі

Як зазначається, в Генштабі ЗСУ визнали успішний удар ракетних військ і назвали цей морський нафтовий термінал найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

На супутникових знімках, зокрема, видно, що станом на 11:44 за київським часом масштабна пожежа на нафтобазі триває.

Удар по нафтобазі у Криму

Нагадаємо, в ніч проти 7 жовтня у Феодосії лунали вибухи. Радник підконтрольного РФ голови Криму Олег Крючков заявляв про займання на нафтобазі. Окупаційна влада Феодосії повідомляла про евакуацію понад тисячі мешканців міста.

Читайте також: