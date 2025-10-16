Удар по "непомітному" полігону: військовий "Флеш" назвав причину

Удар по полігону на Кіровоградщині

Російські війська завдали ракетного удару по одній з непомітних частин — розосередженого полігону в Кіровоградській області.

Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ і зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

За його словами, цього разу навіть не було ніяких російських розвідників БПЛА.

«Знайти місце ворогу було складно, тому, очевидно, стався витік інформації. З тисяч місць, де живуть військові, вдарили саме в це», — припустив експерт.

«Флеш» наголошує, що ракета летить 5 хв., отже військові мали час спуститися в укриття.

«Це важке нагадування особовому складу по всій країні в зоні досяжності балістики: ніколи не відомо, куди стріляють росіяни. Запорука вашого життя і здоров’я — це переміщення в укриття за сигналом тривоги. Як би Ви далеко не знаходилися в глибині України і як би Вам не хотілося спати о 6 ранку», — наголосив він.

Також експерт закликав військових не викладати фото у соцмережі, і не говорити по телефону місце, де ви проходите службу.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 жовтня, російські війська завдали удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. В ОК «Південь» сказали, що йдеться про тилову область, але яку саме — не уточнили. Також зазначалося, що внаслідок удару є загиблі.

Військовий-блогер Станіслав Бунятов із позивним «Осман» уточнив, що удар стався на Кіровоградщині.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин згодом розповів деталі удару.