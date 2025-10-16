ТСН у соціальних мережах

16.10.2025
Укрaїнa
Укрaїнa
413
413
2 хв
2 хв

Удар по "непомітному" полігону: військовий "Флеш" назвав причину

За словами військового, Росія вдарила по непомітному полігону на Кіровоградщині. Тому скоріше за все, локацію просто хтось «здав».

Дмитро Гулійчук
Російські війська завдали ракетного удару по одній з непомітних частин — розосередженого полігону в Кіровоградській області.

Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ і зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

За його словами, цього разу навіть не було ніяких російських розвідників БПЛА.

«Знайти місце ворогу було складно, тому, очевидно, стався витік інформації. З тисяч місць, де живуть військові, вдарили саме в це», — припустив експерт.

«Флеш» наголошує, що ракета летить 5 хв., отже військові мали час спуститися в укриття.

«Це важке нагадування особовому складу по всій країні в зоні досяжності балістики: ніколи не відомо, куди стріляють росіяни. Запорука вашого життя і здоров’я — це переміщення в укриття за сигналом тривоги. Як би Ви далеко не знаходилися в глибині України і як би Вам не хотілося спати о 6 ранку», — наголосив він.

Також експерт закликав військових не викладати фото у соцмережі, і не говорити по телефону місце, де ви проходите службу.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 жовтня, російські війська завдали удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. В ОК «Південь» сказали, що йдеться про тилову область, але яку саме — не уточнили. Також зазначалося, що внаслідок удару є загиблі.

Військовий-блогер Станіслав Бунятов із позивним «Осман» уточнив, що удар стався на Кіровоградщині.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин згодом розповів деталі удару.

