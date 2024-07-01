Удар по "Новій пошті" у Харкові: у загиблого водія вантажівки залишилось двоє дітей

Внаслідок російського удару КАБом учора, 30 червня, по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Харкові були знищені близько двох тисяч посилок.

Про це повідомив операційний директор компанії Євген Тафійчук, передає "Суспільне".

Загальна вартість пошкоджених та знищених посилок оцінюється у три мільйони гривень.

"Усього в нас згоріло 13 вантажівок, пошкоджений фасад будівлі, місця завантаження та вивантаження, а також деяке сортувальне обладнання. 21 співробітник під час удару були у сховищі, але на території термінала перебували також водії й вісьмох з них шпиталізували та, на жаль, один водій загинув", – сказав Тафійчук.

Директор запевнив, що у компаніх розроблений алгоритм роботи по кожному регіону. На всі повітряні тривоги співробітники реагують.

"Контролюємо рух ракет, балістики, авіації — реагуємо на всі ці типи загроз. На терміналах йдуть у сховища, відділення зачиняються та також у кожному відділенні практично є "кімната життя", в якій можуть піти як співробітники, так і клієнти", – запевняє операційний директор компанії.

Що відомо про загиблого водія

Раніше у "Новій пошті" розповіли, що загиблий чоловік внаслідок вчорашнього удару КАБом по Харкову – їхній водій. Ігор Шрамко працював у компанії близько п’яти років. У нього залишились двоє неповнолітніх дітей.

Наразі в лікарні перебуває ще шість працівників Нової пошти. У них діагностували травми середньої тяжкості. Двоє водіїв отримали незначні травми та лікуються вдома.

Нагадаємо, що у неділю, 30 червня, внаслідок чергового удару окупантів по Харкову руйнівними КАБами приліт стався на території автопарку і терміналу "Нової пошти".

Також ми публікували розповіді очевидців та звідки окупанти запустили КАБ по Харкову.

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