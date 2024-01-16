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Удар по Нью-Йорку: під завалами можуть лишатися 5 осіб, але рятувальні роботи припинили – причина і фото

Удар по Нью-Йорку: під завалами можуть лишатися 5 осіб, але рятувальні роботи припинили – причина і фото

Наслідки російської атаки авіабомбами по Нью-Йорку, яка сталася 15 січня / Фото: ДСНС

Наразі пошуково-рятувальні роботи призупинені через безпекову складову.

У Нью-Йорку на Донеччині через авіаудар РФ по житловому сектору під завалами можуть перебувати 5 осіб, але пошукові роботи призупинено.

Про це передає ДСНС.

Внаслідок російського удару по Нью-Йорку Бахмутського району зазнали пошкоджень 5 приватних житлових та 6 багатоквартирних будинки, в одному з яких відбулося руйнування підʼїзду. За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування 5 осіб.

На місці події рятувальники надали першу домедичну допомогу 2 пораненим та транспортували їх до лікарні. Ліквідовано пожежу в одному з будинків. Рятувальники розібрали 70 т будівельних конструкцій.

Наразі пошуково-рятувальні роботи призупинені через безпекову складову. Роботи обіцяють відновити після стабілізації ситуації.

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Наслідки російської атаки авіабомбами по Нью-Йорку, яка сталася 15 січня / ©
Наслідки російської атаки авіабомбами по Нью-Йорку, яка сталася 15 січня

Нагадаємо, що увечері 15 січня росіяни вдарили авіабомбами КАБ-500 по Нью-Йорку Донецької області.

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