Удар по Нью-Йорку: під завалами можуть лишатися 5 осіб, але рятувальні роботи припинили – причина і фото

У Нью-Йорку на Донеччині через авіаудар РФ по житловому сектору під завалами можуть перебувати 5 осіб, але пошукові роботи призупинено.

Про це передає ДСНС.

Внаслідок російського удару по Нью-Йорку Бахмутського району зазнали пошкоджень 5 приватних житлових та 6 багатоквартирних будинки, в одному з яких відбулося руйнування підʼїзду. За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування 5 осіб.

На місці події рятувальники надали першу домедичну допомогу 2 пораненим та транспортували їх до лікарні. Ліквідовано пожежу в одному з будинків. Рятувальники розібрали 70 т будівельних конструкцій.

Наразі пошуково-рятувальні роботи призупинені через безпекову складову. Роботи обіцяють відновити після стабілізації ситуації.