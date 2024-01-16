Удар по Нью-Йорку: під завалами можуть лишатися 5 осіб, але рятувальні роботи припинили – причина і фото

Наразі пошуково-рятувальні роботи призупинені через безпекову складову.
У Нью-Йорку на Донеччині через авіаудар РФ по житловому сектору під завалами можуть перебувати 5 осіб, але пошукові роботи призупинено.
Про це передає ДСНС.
Внаслідок російського удару по Нью-Йорку Бахмутського району зазнали пошкоджень 5 приватних житлових та 6 багатоквартирних будинки, в одному з яких відбулося руйнування підʼїзду. За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування 5 осіб.
На місці події рятувальники надали першу домедичну допомогу 2 пораненим та транспортували їх до лікарні. Ліквідовано пожежу в одному з будинків. Рятувальники розібрали 70 т будівельних конструкцій.
Наразі пошуково-рятувальні роботи призупинені через безпекову складову. Роботи обіцяють відновити після стабілізації ситуації.
Нагадаємо, що увечері 15 січня росіяни вдарили авіабомбами КАБ-500 по Нью-Йорку Донецької області.
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